Giulia Calcaterra, a seno nudo nel letto

13:09 - Sembra sia scoppiata una bomba nella stanza di Giulia Calcaterra e invece... sta solo organizzando la valigia prima di chiuderla. Di fronte a tanto disordine che mostra con ironia è d'obbligo un selfie: a letto con il computer sulle gambe, coperta dalle lenzuola lascia intravedere le conturbanti forme del seno nudo. Tra i fan del social spunta un volontario che potrebbe riordinare tutto a patto che lei rimanga senza veli.

Vestiti, scarpe, trolley e chi più ne ha più ne metta... tutto buttato (o appoggiato) a terra. Nella stanza di Giulia si capisce ben poco, il disordine regna sovrano, ma lei ha altro a cui pensare: "Io,il computer e una valigia da chiudere... menouno", scrive su Instagram stando attenta a non svelare, per ora, il luogo di destinazione del suo viaggio. Ciò che invece non nasconde sono le curve del suo décolleté, appena coperto dalle lenzuola. Il pigiama? sarà sicuramente piegato in valigia! Sexy e provocante, l'ex velina bionda è un vero spettacolo di curve.