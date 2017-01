Gisele Bundchen, un tenero post per scacciare le malelingue

La presunta crisi tra Gisele e il marito era stata riportata nei giorni scorsi da diversi giornali di gossip statunitensi, che avevano parlato di tensioni fra i due, in seguito al forte stress derivato dal "Deflategate", lo scandalo dei palloni sgonfiati nella NFL, che avrebbe avuto in Tom Brady uno dei principali registi. Il caso, che è costato a Brady quattro giornate di squalifica, è finito in tribunale e alle udienze, il quarterback dei New England Patriots non si è mai presentato con la moglie. Di qui le voci di una separazione imminente dalla ex regina delle passerelle, negli ultimi tempi paparazzata spesso da sola.



La coppia, sposata dal 2009, non ha mai commentato i rumors, fino al post corredato di cuoricini da parte della Bundchen, che solo un mese fa aveva pubblicato un tenero ritratto di famiglia per augurare al maritino buon compleanno.



Lo scandalo dei palloni sgonfiati pare dunque non aver sgonfiato il matrimonio di Gisele con il suo Tom, peraltro riabilitato dal giudice, che ha annullato la squalifica. Il lieto fine è dunque completo.