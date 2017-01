Gisele Bundchen, sul social ricorda l'anniversario di matrimonio con Tom Brady

12:24 - Lo sguardo tenero di due persone che si sono appena dichiarate amore eterno. Con quest'immagine Gisele Bundchen, indiscussa regina delle passerelle, ha voluto ricordare sul social il suo anniversario di matrimonio con Tom Brady, celebrato il 26 febbraio 2009 a Santa Monica. Entrambi bellissimi e vestiti di bianco posavano davanti alla torta nuziale con i calici in mano e gli occhi a cuoricino. Dalla loro unione sono nati Benjamin Rein e Vivian Lake.

E proprio per celebrare la loro vita da favola, la Bundchen ha voluto condividere in occasione del sesto anniversario di nozze un'immagine di quel giorno. "Magical day! #tbt Dia mágico!", scrive lei su Instagram.



A sei anni da quel giorno l'amore di Gisele e Tom si è fortificato. I due, sempre discreti e lontani dal gossip si godono la famiglia e intanto fanno incetta di successi. Lei, tra le top più pagate al mondo, nella moda e lui, quaterback dei New England Patriot, sul campo da Football. Gisele, super tifosa dei Patriot è la prima fan del marito insieme ai suoi bimbi. Tutti lo sostengono e festeggiano i suoi successi.