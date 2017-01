Gisele Bundchen, sudorazioni... intime

Anche le modelle, le più importanti e pagate del fashion business... sudano. E non solo sotto le ascelle. Gisele Bundchen è stata immortalata all'uscita della palestra a Boston con un imbarazzante alone bagnato proprio al centro dei leggings, in zona molto intima. Tutto fa pensare ad una estrema sudorazione, dopo una faticosa seduta di allenamenti, ma per la splendida top model, che ha recentemente detto addio alle passerelle... una caduta di stile!

Non ha avuto nemmeno la forza di cambiarsi la bella Gisele, dopo gli intensi esercizi in palestra, e così è uscita ancora in tuta da ginnastica portando ben evidenti i segni della sua fatica. Fatica ripagata da un corpo tonico e perfetto. Passerelle o no, la Budchen resta una delle donne più belle e gettonate dello star system e lei ci tiene a mantenersi in forma per non perdere il suo primato. Anche se non sfila più, può continuare a contare su una serie di contratti milionari con le maison più blasonate, da Chanel a Carolina Herrera. Ma anche sugli introiti delle sue linee di sandali e lingerie.