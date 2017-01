Gisele Bundchen, palpatina... coniugale: Tom tocca con mano

Toccatina al sedere dalla dolce metà, che sembra non resistere alle sue curve sexy e romantica passeggiata in riva al mare per Gisele Bundchen, che con il marito Tom Brady si è concessa una pausa relax in Costa Rica. Bella e seducente come sempre, l'ex regina delle passerelle sembra sfilare mentre cammina sulla spiaggia con una casacca che lascia scoperto il lato B scolpito. Tom ne è così attratto da voler toccare con mano.

Da quando ha lasciato le passerelle Gisele sembra ancora più bella e in questi scatti di Settimanale Nuovo sfoggia la sua eleganza e sensualità sulla spiaggia in Costa Rica, dove possiede una casa "per le vacanze". Una passeggiata in riva al mare con il marito Tom Brady si trasforma presto in un'esplosione di passione. Tom l'abbraccia, la bacia e non sa resistere alle sue curve bollenti in zona lato B. Una toccatina coniugale che la top model concede al suo aitante maritino, giocatore di football, per suggellare la loro bella love story.