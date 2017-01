Gisele Bundchen, a Parigi col burqa per rifarsi il seno

Se quel che scrive il New York Post è vero, Gisele Bundchen, da poco "pensionata" dopo l'addio alle passerelle , si sarebbe rifatta il seno. Ma per non farsi beccare dai paparazzi avrebbe utilizzato un insolito stratagemma: recarsi alla clinica parigina per l'intervento coperta da un burqa nero. Qualcuno però ha spifferato la notizia e le immagini di Gisele e della sorella imbacuccate ma con infradito ai piedi stanno facendo il giro del mondo.

Le foto ritraggono due donne vestite di nero, praticamente irriconoscibili, scendere da una berlina nera. Delle due si riconoscono soltanto gli eleganti infradito. Il tragitto percorso dall'auto sarebbe stato quello che dall'Hotel Bristol conduce alla Clinica Internazionale del Parco Monceau, dove sarebbe stato eseguito l'intervento di tonificazione dei pettorali della modella.



Poi Gisele sarebbe stata in convalescenza in una spa e alla fine sarebbe ripartita alla volta degli Stati Uniti con un seno nuovo. Un regalo perfetto per il suo 35esimo compleanno . La notizia è stata riportata dal New York Post e ripresa da tutti i media internazionali. Gisele Bundchen tace e dal suo profilo social compare in una seduta di yoga casalinga con la figlioletta...