Gisele Bundchen, 300 foto (e molti nudi...) per Taschen

Ha detto addio alle passerelle, ma non ha nessuna intenzione di uscire di scena. Gisele Bundchen è ancora protagonista indiscussa del fashion system. Ed è sempre e ancora la più ricca. Titolo che ci tiene a mantenere. Lo dimostra il costo del tascabile, che la super modella pubblica per Taschen: 300 foto (di cui molti nudi) firmate da illustri fotografi per la bellezza di 700 dollari.

Tiratura limitata in mille copie e molte firme importanti di maestri della fotografia, che l'hanno immortalata nel tempo, da David LaChapelle a Juergen Teller, Inez & Vinoodh, Mert Alas & Marcus Piggott, Corinne Day e irving Penn, il cui nudo strepitoso è stato scelto per la copertina. "Brazilian Bombshell" il titolo del libro, "Bomba brasiliana", e per bomba s'intende sexy ovviamente.

Curata e progettata personalmente da Gisele in collaborazione con Giovanni Bianco, questa nuova edizione tascabile della Taschen offre davvero una retrospettiva ineguagliabile sul mondo del fashion system e su uno dei nomi brasiliani più celebri sulla scena internazionale insieme a Pelé e Senna. Oltre alle foto Gisele ha inserito anche pensieri ed aneddoti personalim di amici e familiari per raccontare come e perché è diventa la top model più famosa al mondo.

Gisele è nata a Horizontina, in Brasile, da genitori tedeschi. La sua carriera di modella è cominciata nel 1994, a soli 14 anni, quando venne notata da un manager dell'agenzia Elite Model Management, in un McDonald's di San Paolo. Pochi mesi dopo Gisele vinceva a Parigi il concorso Elite Model Look. Nel 2001 era una delle protagoniste del calendario Pirelli e nel 1999 veniva giudicata modella dell'anno, entrando nel gotha delle supermodelle. Nel 2014 il suo patrimonio complessivo si aggira sui 386 milioni di dollari.

Della sua vita privata, le cronache rosa ricordano il fidanzamento dal 2000 al 2005 con l'attore Leonardo Di Caprio. Subito dopo si è legata al quarterback dei New England Patriots, Tom Brady che ha sposato nel 2009 in California. La coppia ha due figli, Benjamin Rein, nato nel 2009 e Vivian Lake, nata nel 2012.