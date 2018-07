Gisele Bündchen compie 38 anni: ecco il suo libro autobiografico

Ha atteso il giorno del suo 38esimo compleanno per annunciare la pubblicazione del suo primo libro, "Lessons", in uscita il prossimo 2 ottobre. Gisele Bündchen, mamma di due bambini, moglie da nove anni di Tom Brady, attivista ambientale e modella (nonostante abbia detto addio alle passerelle nel 2016), ha deciso di raccontarsi per condividere "come ho superato determinate sfide nella mia vita". I proventi del libro, fa sapere Gisele su Instagram, andranno al progetto Água Limpa, per aiutare a proteggere le risorse idriche per le generazioni future.