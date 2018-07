Giornata mondiale del bacio, ma Belen non bacia Iannone

Non è un semplice contatto di labbra, ma è molto di più. Nella giornata mondiale dedicata ai baci, i vip si scatenano in una gara all'ultimo respiro tra sguardi, brividi ed emozioni che lasciano il segno. La coppia “socialmente più in-love” è quella formata da Filippo Magnini e Giorgia Palmas, seguita da Ferragni-Fedez, Cecilia e Ignazio, Ramazzotti e il suo Goffredo. E Belen? “My love” scrive, ma non bacia Iannone...

Un respiro che si ferma davanti alle labbra dell'innamorato, una sorpresa improvvisa o lo stupore che resta negli occhi dell'altro, la passione brucia in questa estate bollente per lo showbiz. Dopo i grandi matrimoni dell'anno, è il momento di accendere i riflettori sulle grandi accoppiate del cuore. Da quelli dei più recenti amori scoppiati tra la ex velina Giorgia Palmas e l'ex nuotatore Filippo Magnini a quelli delle consolidate coppie come Hunziker-Trussardi e Santarelli-Corradi, sfoglia la gallery e scopri i baci più belli...