Giorgio Pasotti, un nuovo amore che viene... dall'Est

Un'altra bellezza dell'Est quindi per l'attore 42enne, che per la prima volta esce allo scoperto con un'altra donna, dopo essere tornato single, all'inizio dell'estate 2014 quando finì la sua relazione con l'attrice russa Nicoletta Romanoff dopo 9 anni d'amore e una figlia di 6 anni. La bionda che gli ha fatto perdere la testa è Felicia Cigorescu, che dieci anni fa vinse il concorso di bellezza per Miss Muretto. 28 anni, modella, veneta ma di origini moldave. I due hanno trascorso una sorta di luna di miele in Laguna, tra gite in gondola, passeggiate e una cena di gala all'insegna delle tenerezze e delle intime effusioni.