Giorgio Pasotti, cena e abbracci con Claudia, sosia della sua ex Nicoletta Romanoff

Chiusa la storia con Nicoletta Romanoff, Pasotti ritrova il sorriso con Claudia Mirino, che guarda caso, sembra la sorella gemella della sua ex, tanta è la somiglianza. Ventitré anni, modella e aspirante attrice, è lei la nuova fiamma di Giorgio. I due pizzicati da Novella 2000 in una serata romana cenano insieme scambiandosi sguardi complici, passeggiano e si abbracciano. Poi lui la accompagna a casa e la saluta, per ora senza bacio al portone.

Casa nuova, vita nuova e fidanzata nuova per il bell'attore che da un mese frequenta una ragazza di 18 anni più giovane. Alta e magra, la bella Claudia, ha lo stesso viso pulito di Nicoletta, l'ex di Giorgio con cui è stato per nove anni e ha avuto una figlia, Maria. I due, con la stessa passione per il cinema, sono inseparabili e nonostante siano infastiditi dalla presenza dei paparazzi non si nascondono. Una serata al ristorante da soli dove ridono e si scambiano occhiate complici, un abbraccio più che affettuoso per strada e poi... il cavaliere riaccompagna a casa la sua dama.