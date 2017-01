Giorgio Panariello si "perde" il lato B scolpito di Dalila, troppo distratto dal suo maltese

Al lato B scolpito e tonico della sua Dalila Frassanito pare che Giorgio Panariello non faccia più molto caso. Eppure quelle curve sono proprio da applauso. Lui però è tutto concentrato sul suo piccolo maltese bianco, Obama, con il quale dorme pacifico sul lettino da spiaggia a Forte dei Marmi. Da sette anni è lui il padrone del cuore dell'attore toscano. Dalila non ha chance!

La mora e prorompente fidanzata di Panariello infatti vanta "solo" due anni insieme all'attore e si deve accontentare del secondo posto nelle sue attenzioni in spiaggia, come mostrano gli scatti di Novella 2000. Panariello infatti sembra molto concentrato dal suo morbido quattro zampe. Lo tiene in braccio, lo abbraccia e lo bacia per poi addormentarsi sul lettino con il cagnolino sul petto. Alla bella Dalila non resta che mettersi in coda. Le sue armi di seduzione, curve super sexy e un lato B da dieci e lode farebbero girare la testa a chiunque. Giorgio invece sbadiglia e le dedica poca attenzione... Una mossa sbagliata. Anche se da due anni la relazione tra loro è stabile e serena, la sexy fidanzata potrebbe cominciare a dare segni di gelosia verso Obama!