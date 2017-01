Giorgio Panariello, è passione con la sexy e giovane pierre milanese

Quando una cena di lavoro più cambiare la vita... sentimentale. E' proprio così che Giorgio Panariello e la sua fidanzata Claudia Maria Cappellini, una pierre milanese più giovane di lui di 25 anni, si sono conosciuti e inevitabilmente piaciuti. Insieme stanno trascorrendo le loro vacanze da "fidanzatini" a Formentera tra baci infuocati in acqua e dolci attenzione sdraiati sul lettino.

Non si può dire che tra Giorgio e Claudia non ci sia attrazione. Lui, 55 anni ben portati, e lei splendida 30enne dalle curve perfette, si amano alla luce del sole, come mostrano le immagini di Chi. Una passeggiata sul bagnasciuga, baci hot al largo e un continuo cercarsi con le mani mentre si rilassano al sole.



Chiusa definitivamente la storia durata due anni con l'aspirante ballerina Dalila Frassanito, Panariello ha ritrovato l'amore tra le braccia della morettina milanese prontamente presentata ai suoi due più cari amici, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni con cui il comico toscano debutterà a partire dal 5 settembre all'Arena di Verona con lo spettacolo Lo Show.