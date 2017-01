Giorgio Panariello e la sua toygirl inseparabili e innamorati

10:00 - Ultimi bagni di stagione per Giorgio Panariello, 54 anni, e la sua splendida "toy girl", la ballerina Dalila Frassanito, 25 anni meno di lui. Immersi nel mare di Formentera il comico e la sua baby fidanzata si lanciano sguardi complici e appaiono più uniti che mai. Lei sfoggia un lato B e un lato A da dieci e lode, lui apprezza tanta bellezza e perfezione, come mostrano gli scatti di Donna al Top.

Insieme e inseparabili da un anno i due piccioncini sembrano proprio decisi a fare sul serio e mentre giocano in acqua con il figlio di alcuni amici fanno prove da genitori. Il futuro a breve termine potrebbe nascondere un dolce segreto. Per Panariello l'orologio biologico è scoccato già da un po', ma anche la ballerina si avvicina all'ora X. Le premesse ci sono tutte e il comico, in quasi adorazione della sua sirena sembra proprio farle una richiesta molto precisa: "Facciamo un figlio"... e intanto le guarda il pancino!