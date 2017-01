Giorgio Chiellini e Carolina Bonistalli, una femminuccia a luglio

Aspettava l'occasione giusta per dedicare un gol alla moglie e alla bambina che porta in grembo e l'occasione c'è stata. E che occasione! Giorgio Chiellini firma uno dei due gol che portano la Juventus a vincere la Coppa Italia contro la Lazio e si infila la palla nella maglia a simulare un pancione e il dito in bocca. La dedica è a Carolina Bonistalli, sposata l'anno scorso, che a luglio partorirà una femminuccia.