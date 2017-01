13:14 - A un mese dalla polemica tra Elton John e Domenico Dolce e Stefano Gabbana sui figli in vitro per le coppie omosessuali, arriva il consiglio dello stilista Giorgio Armani ai gay: “Non vestitevi da omosessuali”. Armani in un'intervista al Sunday Times ha detto: “Un uomo omosessuale è uomo al 100%, non ha bisogno di esibirsi”.

"Quando l'omosessualità è esibita all'estremo, come per dire 'Ah, sai sono omosessuale', questo è qualcosa che non ha niente a che fare con me. Un uomo deve essere un uomo", afferma lo stilista al giornale britannico.



Re Giorgio critica poi muscoli eccessivi e chirurgia estetica: "Non mi piace il ragazzo muscoloso, la troppa palestra. Mi piace qualcuno in salute, tonico, che cura il suo corpo ma non usa troppo i muscoli". E sulle donne dice: la chirurgia è una "idiozia. Un seno piccolo non deve diventare grande. Preferisco guardare una donna naturale. Una donna dovrebbe avere il coraggio di invecchiare e non fare di tutto per sembrare più giovane".