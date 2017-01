20 marzo 2015 Giorgia Surina: "Non c'è niente di più bello di una donna in rinascita..." L'attrice ha compiuto da poco 40 anni e sui social si dice finalmente serena e felice dopo la tempesta della fine del suo matrimonio Tweet google 0 Invia ad un amico

15:07 - Sembra rinata Giorgia Surina e lo vuole gridare al mondo, a quello social almeno. Ha compiuto 40 anni lo scorso 8 marzo e ad un anno dalla dolorosa separazione da Nicolas Vaporidis l'attrice annuncia su Facebook e su Instagram la sua ritrovata serenità con un messaggio inequivocabile: "Non c'è niente di più bello di una donna in rinascita. Non c'è niente di più bello di una donna, quando si rialza. Dopo la caduta. Dopo la tempesta..."

Se ci sia di mezzo l'amore per un altro uomo non lo sappiamo, ma di certo c'è questo stato di grazia in cui la bella attrice sembra trovarsi finalmente con la tempesta della sua separazione dal marito alle spalle. Un matrimonio breve il suo con Vaporidis, durato appena un anno e mezzo, dal 2012 a inizio del 2014. Un duro colpo e una grande sofferenza quella fine, di cui l'attrice parlò a fatica in tv dichiarando il suo immenso dolore.



Adesso però sembra finalmente tutto passato. Capitolo chiuso. "Non c'è niente di più bello di un donna che ritorna più forte e bella di prima. Con qualche cicatrice in più sul cuore. Sotto la pelle. Ma con la voglia di spaccare il mondo. Solo con un un sorriso". E sorride Giorgia nello scatto che accompagna questo commento. E' tornata finalmente ad essere una donna serena, che guarda al presente e al futuro pensando a se stessa e alla sua felicità.