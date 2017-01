Giorgia Surina, bikini super sexy per una vacanza esotica

10:10 - Bellissima immersa nelle acque cristalline, Giorgia Surina sembra in perfetta armonia con il paesaggio che la circonda. Isolata da tutto e tutti si lascia fotografare in bikini mettendo in mostra le sue curve. Due passi di danza sulla banchina e un primo piano sul suo viso al naturale per l'attrice, ex moglie di Nicolas Vaporidis...

Dallo snowboard in montagna in compagnia di amici... al mare tropicale. Le vacanze invernali di Giorgia non sono ancora finite. E se nel primo caso si sprecano i selfie in cui compare super imbacuccata per riparasi dal gelo, in spiaggia indossa solo un costume che evidenzia la sua sensualità.



Non è dato sapere con chi sia volata così lontano, ma sembra immersa in un clima di pace e serenità. Dopo la fine del suo matrimonio con il collega Vaporidis per la Surina è tempo di ricominciare.. da se stessa.