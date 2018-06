Giorgia Palmas e Filippo Magnini, vacanza di famiglia con Sofia

Girano per resort extra-lusso della Sardegna per sponsorizzare la terra natale della ex velina, ma anche per godersi il sole e il mare. E questa volta Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno portato anche Sofia, la figlia della showgirl e del suo ex Davide Bombardini. Relax e serenità in famiglia per la neocoppietta che invade i social con post sdolcinati che tanto piacciono ai follower.