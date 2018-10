Giorgia Palmas, crocerossina in love per Filippo Magnini ingessato

Doveva essere un giro in moto in compagnia per pubblicizzare l'iniziativa di un amico, ma si è trasformata in una brutta avventura per Filippo Magnini. L'ex nuotatore si è ritrovato al pronto soccorso con un polso ingessato dopo essere stato investito da un pirata della strada. Per fortuna a casa ad attenderlo c'era Giorgia Palmas. “Nonostante tutto, sempre il più figo, elegante, sempre sorridente con tutti” ha detto la ex velina prima delle coccole.