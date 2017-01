Giorgia Crivello, una blogger su Playboy

17:37 - Racconta il mestiere della scrittura mettendosi letteralmente a nudo. Così, parlando di quanto “è sexy scrivere”, Giorgia Crivello, brianzola di Bernareggio, dalle forme da capogiro, conquista la cover di Playboy. Posa in topless come una diva anni '50 e conquista ancora più follower di quanti ne ha già raccolti sui suoi profili social.

Protagonista di videoclip, fotomodella per numerosi brand e magazine, la Crivello è una delle blogger più sexy del momento. Parla di scrittura e mostra le sue armi di seduzione, in un perfetto mix sensuale. Su Facebook ha quasi 90mila seguaci, destinati a crescere vertiginosamente soprattutto dopo aver posato per Playboy. Nuda sul divano con una vecchia macchina da scrivere sulle gambe o sul tavolo in topless, Giorgia sa come catturare gli sguardi e conquistare i fan. Gli scatti dedicati a lei sul magazine sono tutti da sfogliare per rimanere... senza parole.