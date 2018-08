Gilda Ambrosio in topless e a Stefano De Martino sfugge il boxer

Seno al vento e fondoschiena in bella vista nella villa di Ibiza dove Stefano De Martino sta trascorrendo le vacanza con i suoi amici. La fidanzata Gilda Ambrosio viene sorpresa dal fotografo Raffaele Marone in topless e il ballerino abbassa il boxer mostrando le chiappe chiare (anche se per i follower la foto è stata coperta da una emoticon). Intanto Stefano scatta foto dal terrazzo alla sua Gilda e in serata tutti a far baldoria... nello stesso locale dove va Belen.