Gigi Hadid non sfilerà a Shanghai, la Cina non la vuole

Era felice di partire per la Cina con la sorella Bella e le sue compagne d'avventura, ma per Gigi il sogno di sfilare per lo show più atteso di Victoria's Secret non si potrà mai realizzare. Lei, su Twitter fa sapere che adora la famiglia di VS e con lo spirito sarà vicino alle ragazze. E ovviamente guarderà lo spettacolo in televisione in attesa del prossimo evento.



La 22enne top model si è vista così sfumare un'opportunità per aver pubblicato tempo fa un video, poi eliminato, in cui si faceva beffa degli occhi a mandorla. Ma Gigi non è l'unica non gradita in Cina. A farle compagnia anche alcune top model russe e ucraine che si sono viste rifiutati i visti di accesso.