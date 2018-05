Gigi Hadid irriconoscibile su Vogue Italia, la modella si scusa con i fan

Solo qualche giorno fa Gigi aveva condiviso sui social l'immagine della copertina scrivendo: "Eccitata, onorata e grata per la cover del numero di maggio di VogueItalia. Grazie mille per le riprese straordinarie. Sono per sempre ispirata da tutti voi!!! E non vedo l'ora di condividere la storia completa!! X'". Ma la reazione dei follower è stata ben diversa. Non hanno apprezzato lo scatto del fotografo Steven Klein che ha immortalato una Gigi pesantemente abbronzata e hanno puntato il dito anche contro qualche ritocchino grafico.



Un portavoce di Condé Nast International ha dichiarato a MailOnline: "Nel corso della sua storia, Vogue Italia ha rispettato e incoraggiato i punti di vista creativi dei fotografi commissionati. Nel nostro ultimo servizio fotografico di Steven Klein, la visione era quella di creare una storia a tema beachwear con un effetto bronzato stilizzato. Comprendiamo che il risultato ha causato qualche discussione con i nostri lettori e ci scusiamo sinceramente se abbiamo causato qualche offesa".



Ma le spiegazioni arrivano anche da Gigi sulle storie di Instagram. La modella sottolinea di non avere il controllo creativo sulle fotografie e di non sapere esattamente quanto accade una volta lasciato il set. Spiega inoltre che la scelta dell'effetto "abbronzato" appartiene al fotografo Klein. Un suo marchio di fabbrica che punta forte sulla creatività, facendola appositamente apparire diversa dal solito. La top model si scusa comunque nei confronti di chi si è sentito offeso dai ritocchi apportati allo scatto.