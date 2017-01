Gigi Hadid, Fanny Neguesha e Dayane Mello... completamente nude

Gigi Hadid sulla copertina dell'edizione francese di Vogue è completamente nuda. "Il corpo, un fenomeno da 10 milioni di fan", scrive il magazine, che la immortala anche in un altro scatto super sexy con una giacca rosa di pailettes e nulla sotto. Gigi è giovanissima, ha solo 21 anni, padre palestinese e mamma olandese, ha ereditato i tratti esotici di un mix etnico molto interessante. Bella, filiforme e molto sensuale si è imposta come modella da pochissimo tempo, sbaragliando però subito tutta la concorrenza e guadagnandosi un posizione nell'Olimpo delle bellissime e gettonatissime stelle del fashion system.



Dayne Mello, modella brasiliana di incredibile sensualità si è fatta conoscere in televisione con alcuni programmi e adesso continua la sua "carriera" in Italia tra shooting, selfie social e comparsate. A suo vantaggio ha un corpo mozzafiato che non passa inosservato. Nello scatto postato su Instagram ha posato per il fotografo Luigi Miano... anche lei completamente nuda e super hot.





E super bollente è anche la modella belga Fanny Neguesha, ex fidanzata di Mario Balotelli, che sui social condivide una foto in cui appare il suo mezzo busto in topless coperto dal braccio. Seducente, ammaliante e bellissima.