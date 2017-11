Gigi D'Alessio, triste e appesantito nelle sue vacanze da separato

Terminata la prima parte del suo lungo tour, D'Alessio trascorre qualche giorno di relax con il figlio più piccolo, avuto da Anna. I due sembrano molto complici e Gigi fa di tutto per tenere impegnato il bambino. Prima fanno un giro insieme sulla moto d'acqua, poi Gigi prende Andrea sulle spalle per fargli fare un tuffo e infine si concedono un momento di riposo sullo stesso lettino all'ombra. Ma Gigi, nonostante gli sforzi, sembra abbia perso il sorriso. La sua espressione non è serena e anche il fisico sembra aver ceduto. La separazione da Anna porta i suoi strascichi.



E dopo l'incontro all'aeroporto di Olbia tra Anna e Gigi, per Andrea è tempo di proseguire le vacanze con la mamma. La cantante, in forma strepitosa, in questo momento delicato ha a cuore solo la serenità del suo bambino: "Sto bene da sola, tranquilla con mio figlio. Il mio unico uomo al momento è lui. La musica mi racconterà più di tutto", ha detto in una recente intervista a Irpinia News. E su Instagram la Lady Tata compare in barca con un bikini al cardiopalmo. Le sue curve baciate dal sole conquistano i follower, ma non più Gigi.