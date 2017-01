Gigi D'Alessio, festa a sorpresa per i 48 anni

10:53 - “Tutto merito suo! È la regina delle sorprese! Grazie Amore!”. Gigi D'Alessio cinguetta ringraziando la compagna Anna Tatangelo per la festa di compleanno organizzata per i 48 anni del cantautore. Un party riuscitissimo tra amici e parenti: da Mara Venier ad Antonio Cassano, passando per Ciro Ferrara, Paolo Bonolis, Dear Jack, Federico Moccia...

“Eccoci! Non mi avete sentito oggi perché ero impegnata ad organizzare la festa a sorpresa per Gigi! Auguri, grazie a tutti i nostri amici e parenti! vi voglio bene!” scrive lady Tata. E Gigi aggiunge: “Un compleanno strepitoso con la famiglia, gli amici e sommerso dai vostri auguri! Grazie ancora a tutti!”.