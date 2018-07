Esattamente un anno dopo l'annuncio della loro separazione, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sono tornati insieme. Lo dimostrano le immagini esclusive pubblicate dal settimanale "Chi" nel numero in edicola da mercoledì 25 luglio. Il cantante e l'amore della sua vita stanno trascorrendo una vacanza nella villa in Sardegna e non perdono occasione per mostrare la loro felicità ritrovata.