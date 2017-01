Gigi Buffon, passeggiata e pizza con i figli e Ilaria D'Amico

12:29 - La relazione tra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si fa sempre più solida, a dimostrarlo sono le immagini di Chi. La coppia è stata pizzicata fuori da una pizzeria con due accompagnatori d'eccezione, David Lee e Louis Thomas, i figli del portiere e di Alena Seredova. Sorrisi e sguardi complici non lasciano dubbi, i bimbi nonostante la separazione dei genitori, hanno accettato la compagna di papà che dal canto suo si dimostra protettiva e materna.

A quanto pare la coppia è riuscita a superare ogni step alla grande, dopo le frequentazioni clandestine che hanno suscitato un po' di scalpore sono passati a vivere la loro relazione alla luce del sole e ora trascorrono parte del poco tempo che hanno a disposizione a Torino, insieme ai bimbi di lui. In una giornata di sole mangiano una pizza insieme. Ilaria, premurosa, aiuta il più piccolo ad attraversare la strada tenendogli la mano e poi salgono in auto sorridenti. Il portiere si dirige verso la stazione per accompagnare la D'Amico al treno diretto a Milano.



Al momento Ilaria e Gigi continuano a vedersi nel capoluogo piemontese per via dei numerosi impegni del portiere e non avendo ancora trovato il nido dei loro sogni si rifugiano nella casa prestata da Riccardo Grande Stevens. La coppia, sempre più affiatata, potrebbe allargare la famiglia con l'arrivo di un bambino, ma nel frattempo si concentra a far divertire i piccoli David Lee e Louis Thomas, dimostrando ai bambini che il rapporto tra Buffon e i figli resterà immutato nel tempo, nonostante la presenza di una nuova donna nella vita del papà.



Anche Alena Seredova, dal canto suo, ha presentato Alessandro Nasi, suo nuovo compagno ai figli, che pare lo chiamino per nome e si divertano a giocare con lui. Tutto fila alla perfezione, come nelle migliori delle famiglie allargate...