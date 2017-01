Gigi Buffon - Ilaria D'Amico, shopping avvinghiati a Milano

09:40 - Si sbaciucchiano, si tengono stretti per mano, passeggiano uno a fianco all'altra sereni e innamorati. Dopo gli scatti torinesi , arrivano le foto a Milano. Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si sono concessi un pomeriggio di shopping natalizio per le vie del centro città. Un boccone veloce e poi via nelle boutique a provare abbigliamento. E tra un acquisto e l'altro tanto amore e passione...

Si tengono per mano, si abbracciano, si baciano. Ilaria e Gigi non riescono a frenare i loro sentimenti. Insieme vivono in un nuovo appartamento, fatto ristrutturare dal portiere della Juve a Torino, ma il loro amore viaggia sull'asse Torino-Milano. Lunedì sera erano insieme al concerto di Biagio Antonacci, poi hanno passato la notte nella casa nuova. Al mattino una colazione al bar e via verso la stazione ferroviaria. La D'Amico doveva rientrare a Milano per lavoro e per riabbracciare il figlio Pietro, Buffon doveva riprendere gli allenamenti con la squadra. E dopo 24 ore lontani, rieccoli insieme, abbracciati, innamorati, mano nella mano per lo shopping natalizio a Milano.