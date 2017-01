7 gennaio 2015 Gigi Buffon - Ilaria D'Amico, prime vacanze di Natale insieme e innamorati Stesso posto, Courmayeur, compagna diversa. La coppia immortalata nella stessa via dove il portiere passeggiava con la Seredova solo un anno fa Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:40 - Primo Natale da innamorati, mano nella mano, abbracciati e "avvinghiati" come due ragazzini per Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, che a Courmayeur in Valle d'Aosta hanno salutato insieme il nuovo anno. Eccoli negli scatti di Chi, che li ha immortalati nella stessa via dove solo un anno fa il portiere, che è molto legato alla cittadina, passeggiava con l'ex moglie Alena Seredova e i figli, per l'ultima vacanza insieme.

Gigi e Ilaria non temono più flash e paparazzi. La loro love story è più che mai sotto la luce del sole e dei riflettori ormai e i due non si preoccupano di farsi immortalare teneramente abbracciati o mentre si baciano innamorati più che mai. Per lui la D'Amico ha "lasciato" le Dolomiti dove da oltre dieci anni trascorreva le vacanze di Natale e ha riscoperto la Valle d'Aosta insieme al suo nuovo compagno. Che con lei sembra un ragazzino al suo primo amore, tra tenerezze, baci, coccole e sorrisi complici.



Nel frattempo Alena Seredova e i due figli David Lee e Louis Thomas si sono rifugiati in Svizzera, tra i Grigioni dell'Engadina, in una delle tenute di proprietà Agnelli, con il nuovo compagno di lei, Alessandro Nasi, cugino di John e Lapo Elkann. A Courmayeur la bella modella ceca non farà ritorno molto presto. Un anno fa si è concluso proprio lì un capitolo, molto importante, della sua vita.

Da allora sia per la Seredova sia per Buffon la vita è cambiata. Nuovo capitolo con nuovi partner accanto.