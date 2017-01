Gigi Buffon - Ilaria D'Amico, ecco il loro nido d'amore a Torino

09:38 - Una casa a Torino per i suoi amori: i figli Louis Thomas e David Lee, avuti dalla ex moglie Alena Seredova, e la neofidanzata Ilaria D'Amico. Gigi Buffon ha trovato la serenità e un nido d'amore. La conduttrice tv continua a fare la spola tra Milano e il capoluogo piemontese, ma ad ogni viaggio i due rinnovano passione e sentimenti. E così Chi li ha beccati sulle panchine della stazione innamorati come due ragazzini.

Si tengono per mano, si abbracciano, si baciano. Ilaria e Gigi non riescono a frenare i loro sentimenti. Insieme vivono in un nuovo appartamento, fatto ristrutturare dal portiere della Juve, ma il loro amore viaggia sull'asse Torino-Milano. Lunedì sera erano insieme al concerto di Biagio Antonacci, poi hanno passato la notte nella casa nuova. Al mattino una colazione al bar e via verso la stazione ferroviaria. La D'Amico doveva rientrare a Milano per lavoro e per riabbracciare il figlio Pietro, Buffon doveva riprendere gli allenamenti con la squadra.