Gigi Buffon-Ilaria D'Amico, baci sotto la neve

11:06 - Baci appassionati sotto la bufera di neve. Relax e passione a Courmayeur per la coppia più paparazzata dello showbiz. Ilaria D'Amico e Gigi Buffon si scambiano coccole e tenerezze tra i fiocchi di neve che cadono dal cielo. Sguardi complici, chiacchiere bisbigliate all'orecchio e gesti che raccontano la storia di una coppia ormai collaudata. Tutto davanti all'occhio indiscreto dei flash di Diva e donna.

Il portierone della Juventus e la conduttrice televisiva iniziano a dare segni di insofferenza davanti alla pressione mediatica, ai fotografi pronti a seguirli ovunque, ai pettegolezzi che non li lasciano tranquilli. Ma del resto la passione è tanto forte che non può essere nascosta o frenata. E così anche in vetta si lasciano andare e si baciano con trasporto come se in quel panorama romantico e mozzafiato tra la coltre di neve ci fossero solo loro due. Il portiere accarezza il pancino di Ilaria e secondo il settimanale Diva e donna ci potrebbe essere un dolce segreto. Intanto lei sfoggia un anello super che sembra ricordare quello di Kate Middleton.