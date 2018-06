Gigi Buffon, guarda che "parata" al mare con Ilaria e i figli

In ritiro con la famiglia al mare. Gigi Buffon, libero dagli impegni calcistici dopo l'addio alla Juventus e in attesa di scegliere cosa fare del suo futuro, si allena con i figli. Pizzicato nello stabilimento di famiglia in Versilia ha occhi solo per i suoi amori: i figli (i due avuti da Alena Seredova, quello avuto da Ilaria e il figlio della D'Amico) e la compagna. I paparazzi non li perdono di vista e la conduttrice non si spoglia... Perché?