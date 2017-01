Gigi Buffon, guarda che compleanno al bacio con Ilaria D'Amico e i figli

Ilaria con Louis Thomas, reduce dagli allenamenti calcistici e in perfetta divisa juventina, si reca in un negozio di accessori per neonati per scegliere il lettino del piccolo Leopoldo Mattia. E si fa aiutare da Louis Thomas, che Gigi ha avuto da Alena Seredova, nella scelta dell'orsacchiotto da portare a casa. Poi, carichi di pacchi salgono sulla Mini della conduttrice e corrono a casa. Ad aspettarli ci sono già Gigi Buffon e David Lee, che nel frattempo si sono occupati di recuperare la cena. Tutto pronto per il compleanno del portiere che spegne così 38 candeline insieme a tutta la sua big family.