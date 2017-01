Gigi Buffon, ecco le foto del battesimo di Leopoldo

Toscana mon amour per i Buffon. La famiglia allargata di Gigi è in vacanza in Versilia, nel bagno di famiglia giocano e prendono il sole il portiere, la compagna Ilaria D'Amico e i figli. Nella chiesa della città natale di Gigi si è celebrato il battesimo dell'ultimo nato, Leopoldo Mattia. Clima di festa e bambini felici, come si vede negli scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna.

L'album del battesimo di Leopoldo Mattia racconta di una giornata allegra in famiglia, con i parenti più stretti, tanti bambini e un portierone raggiante. Ilaria D'Amico e la madre della telegiornalista in total white. Elegante e perfetta con un miniabito e decolletè chiare, teneva in braccio orgogliosa il suo piccolino. Giacca slacciata, camicia bianca in lino e mocassini blu per il calciatore in versione trendy e spensierata. Stesso outfit per i tre maschietti di casa Buffon: camicia a righine con collo alla coreana e shorts blu per Louis Thomas e David Lee, avuti da Alena Seredova, e Pietro, che Ilaria ha avuto dal precedente legame con Rocco Attisani.



Buffon nelle vesti di papà perfetto se l'è cavata alla grande. Del resto proprio poche ore fa gli è stato assegnato anche il “Premio Carriera Esemplare 2016”, che ogni anno viene attribuito a un "erede" di Gaetano Scirea.