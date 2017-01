Gigi Buffon e Ilaria D'Amico ultimo pranzo a Milano prima della grande sfida

Mano nella mano verso l'ultimo pranzo insieme prima del ritiro tedesco. Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si concedono ancora qualche ora in coppia, poi il portiere della Juventus partirà per Berlino, dove lo attende la grande sfida del 6 giugno contro il Barcellona. La giornalista di Sky lo raggiungerà presto per tifare in tribuna insieme alle altre wag bianconere, ma non sarà sola... Anche l'ex del calciatore Alena Seredova sta per volare verso la Germania.