Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, con i figli di lui sono una grande famiglia allargata

13:14 - Prosegue a gonfie vele la storia d'amore iniziata più di un anno fa tra Gigi Buffon e Ilaria d'Amico tanto che i due hanno di recente acquistato casa a Torino per poter vivere a tempo pieno la vita di coppia. Diva e Donna ha pizzicato il portiere della Juventus e la giornalista accompagnare Louis Thomas a catechismo e poi al campo da calcio. Ilaria, super premurosa, non ha perso d'occhio figli del compagno e di Alena Seredova mentre dispensava sorrisi.

Non ci sono dubbi, ormai sono una moderna famiglia allargata. Superate le difficoltà iniziali, ora possono vivere il loro amore alla luce del sole. Niente e nessuno può ostacolare la loro unione. E così piccoli gesti di quotidianità non dovrebbero più stupire. La coppia, avvistata a Torino dal settimanale, si è dedicata ai figli di lui. Prima ha accompagnato il più grande a catechismo, dove il bimbo ha incontrato e scherzato con i suoi amichetti, poi alla scuola calcio della Juventus. La D'Amico, si è dimostrata attenta e affettuosa con entrambi i figli di Gigi proprio come se fossero i suoi.



Vestita di nero, con tacchi vertiginosi, la giornalista riesce ad essere pratica e sexy per il suo Gigi allo stesso tempo. Tra i due non sono mancati sorrisi e sguardi complici. Ma lo stesso vale per Alena Seredova e il compagno Alessandro Nasi. L'ex di Buffon ha di recente spento 37 candeline e nonostante abbia confessato “In amore vado con i piedi di piombo”, con il fidanzato sembra davvero felice...