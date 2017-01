Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, che squadra!

Manca pochissimo alla nascita del loro primo figlio, il quarto in casa Buffon-D'Amico, dopo i bambini del portierone e il maschietto della telegiornalista. Il calciatore della Juve sta mettendo su una bella squadra e pare che anche il bimbo che porta in grembo Ilaria sia un maschio. Intanto la coppia fa le prove, come mostrano le immagini del settimanale Gente.