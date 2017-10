Gigi Buffon e Ilaria D'Amico a nozze, ma Alena Seredova li blocca

Come racconta il settimanale Spy, al grande passo manca solo il divorzio effettivo tra Gigi e Alena. Eppure gli altri dettagli per le nozze ci sono tutti, a partire dall'anello al dito di Ilaria. Quest'estate c'è stato anche un incontro spirituale con il sacerdote della chiesa toscana in cui si è celebrato il battesimo del figlio della coppia, Leopoldo Mattia. Che il matrimonio ci sarà lo ha confermato anche la D'Amico che ha anticipato che sarà “la celebrazione intima di un'unione che è già scambio di tutto, amore per i figli, passioni comuni, aiutarsi nelle cose di ogni giorno”. Adesso mancano sono le carte, ma a dire sì sarà... la Seredova.