Gianluca Vacchi, la sua nuova passione è Sharon

Convivono già a Miami, ma presto arriveranno in Italia. Come conferma Chi nelle “Chicche di gossip”, Gianluca Vacchi ha ritrovato l'amore tra le braccia di Sharon Fonseca , modella venezuelana appassionata di moda e giornalismo. I due hanno già postato foto di coppia sui social e si preparano a scaldare l'estate.

Lei sfila in passerella bella e sensuale, lui si spoglia sullo yacht e anima il jet set con la sua musica. In America il gvlifestyle conquista le serate più folli, ma la coppia presto sbarcherà ancora nel Belpaese. Forse per trascorrere le imperdibili “vacanze smeralde” nella villa super-lusso sul mare di Vacchi, dove gli ospiti vip trovano accoglienza e feste pazze...