Gianluca Vacchi, che show: cavalca la sua pecora e si scatena in un balletto con spogliarello

Imprenditore, dee jay, motivatore e soprattutto ballerino. Gianluca Vacchi dalla sua casa di Miami regala l'ennesimo stacchetto danzante e questa volta co-protagonista del video è la sua bella pecorella a dondolo. In completo nero con camicia bianca e pantofole, sempre più convinto, Vacchi sfodera una nuova coreografia (non poi così diversa dalle altre) e dà il via ad uno spogliarello...

Come inganna il tempo Vacchi in attesa di cenare con gli amici? Con un bello stacchetto nella sua casa con vista su Miami... tanto lo spazio non manca! Chiuso con i balli (social) di coppia da quando la storia con Giorgia Gabriele è giunta al capolinea, l'imprenditore in questa occasione si serve della sua elegante pecora a dondolo, che cavalca comodamente, per dare il via a una nuova performance danzante di successo... eh già, il video vanta più di 3 milioni e mezzo di visualizzazioni in 24 ore. Tra ancheggiamenti, un accenno di sexy spogliarello e strusciamenti sul quadro a parete raffigurante una modella nuda... chissà che fame gli sarà venuta!