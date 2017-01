Gianluca Vacchi balla sui tacchi, il video fa 1 milione e 700mila visualizzazioni

Ancheggia, sculetta e si muove sinuoso sui tacchi a spillo tanto da far invidia a una donna. Nel video social che ha conquistato ben un milione e 700mila visualizzazioni, prima si mostra seduto con giacca e cravatta, ma quando si alza in piedi riserva una sorpresa inaspettata e lascia senza parole. Gianluca Vacchi, l'imprenditore che quest'estate è diventato il personaggio social più cliccato e più chiacchierato, indossa un paio di boxer e dei bellissimi sandali dal tacco vertiginoso. Ma, nonostante i trampoli, si muove ondeggiando e dimenandosi e, soprattutto, danzando in maniera perfetta. In poche parole voleva solo dire che a volte l'apparenza inganna e che le persone bisogna conoscerle bene prima di giudicarle. Ma lo ha detto a modo suo. In perfetto stile Vacchi all'urlo di #enjoy.