Gianluca Vacchi alla conquista dei follower in tacchi a spillo

Come ai vecchi tempi, Gianluca Vacchi torna a ballare sui tacchi e lancia stacchetti estivi con la fidanzata. Da quando lui e Giorgia Gabriele si erano lasciati, i siparietti di danza a due, sensuali e improbabili, erano spariti. In veste di dj, Vacchi postava le sue serate pazze in giro per il mondo, ma ora finalmente torna a conquistare i follower con le sue esibizioni social assurde.