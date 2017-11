Gianluca Vacchi, ai detrattori: "ll vostro odio finirà nel nulla"

Nemmeno il tempo di spegnere tutte e cinquanta le candeline che su Gianluca Vacchi si è abbattuto un vero ciclone. Secondo la stampa italiana, a causa di un debito con la banca non restituito da una delle sue società, a Mr Enyoy sarebbero state sequestrate barche e case, tutte ovviamente di extra lusso. Il settimanale "Spy" fa chiarezza sulla sua posizione e racconta che al momento nulla è stato sequestrato a Vacchi, tanto che continua tranquillamente a godersi il sole sul suo yacht al largo della Sardegna. Specifica inoltre che tutta questa vicenda risale a un anno e mezzo fa quando l'imprenditore aveva una società, la "First Investments spa" per cui aveva chiesto un prestito da 10 milioni e mezzo di euro al Banco Bpm. Successivamente tra la banca e l'imprenditore è nato un contenzioso legale.



Al momento nessun giudice si è espresso, racconta il settimanale di Alfonso Signorini, ma c'è la richiesta di sequestro della banca anche se non è diventata esecutiva. E mentre i legali di Vacchi sono all'opera lui, continua a trascorrere le sue giornate nel lusso più sfrenato lanciando frecciatine social. E' di queste ore il suo ultimo messaggio su Instagram Stories: "Per tutti i miei detrattori estivi, vi devo dare l'ennesima delusione perché tutto il vostro odio di ieri purtroppo finirà nel nulla più assoluto e vi resterà solo un gran caldo. Ma io vi voglio bene lo stesso".



Intanto per oggi è attesa l'uscita del suo nuovo brano "Viento". Che sia di buon auspicio per spazzare via tutta questa vicenda?