Giada Sciortino, la modella bergamasca sbarca su Playboy

Ha iniziato a posare per gioco, poi ha capito che non poteva più farne a meno. “Affascinare gli altri mi piace – ha detto in un'intervista – ne ho quasi bisogno”. Giada Sciortino, modella 22enne della Bergamasca è la playmate di maggio per il mensile più hot. Dopo un calendario sexy e diversi servizi fotografici ad alto tasso erotico è sbarcata su Playboy e i suoi scatti sono irresistibili.