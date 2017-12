Georgina Rodriguez: "Con l'arrivo di Alana Martina io e Cristiano Ronaldo siamo più uniti che mai"

In un'intervista esclusiva pubblicata da Chi nel numero in edicola da mercoledì 20 dicembre, Georgina Rodriguez racconta la nascita della figlia Alana Martina avvenuta il 22 novembre. "Non dimenticherò mai il momento in cui l’ho vista e anche le emozioni che affioravano sul volto del papà", confessa felice la compagna di Cristiano Ronaldo . Il calciatore ha altri tre figli, Cristiano jr e i gemelli Eva e Mateo (nati quest'anno da maternità surrogata).

"È stato sublime. Ho provato un sacco di emozioni e di amore. Non volevo separarmi dalla mia bambina e non potevo smettere di guardarla. Dare alla luce un bimbo è il miracolo della vita. Quando è nata me l'hanno appoggiata subito sulla pancia e sul petto. Non dimenticherò mai il momento in cui l'ho vista e anche le emozioni che affioravano sul volto del papà. Ci siamo guardati, poi abbiamo guardato lei. Sorridevamo. È stata pura felicità. È stato molto emozionante per tutti noi. Cristiano mi ha fatto i complimenti per essere stata così brava e coraggiosa. Mi ha baciata e abbracciata. Mi è stato accanto, ma ricordatevi che è un calciatore professionista, deve allenarsi e dormire abbastanza ogni notte. Sono molto fiera di lui. Quando siamo tornati a casa dall'ospedale aveva organizzato una cena a sorpresa con tutte le persone che ci sono più vicine. Mi sono sentita la donna più fortunata del mondo", racconta Georgina Rodruguez, 22 anni, sulle pagine del settimanale di Alfonso Signorini. Con un completino in seta la modella 22enne, mette a nudo la sua straordinaria bellezza a un mese dal parto, mentre sorride alla sua bambina Alana Martina sdraiata sul letto.



Intanto sui social Georgina condivide un ritratto di famiglia al gran completo sul divano a casa. Non sarà l'ultimo, ma sicuramente il più aggiornato: la coppia e Cristiano Jr. tengono tra le braccia i tre bambini più piccoli mentre la Rodriguez cinguetta parole d'amore al suo compagno, che ha da poco ricevuto il quinto Pallone d'Oro.