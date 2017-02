George Clooney rompe il silenzio: "La paternità? Sarà una grande avventura"

Clooney parla la prima volta della paternità in arrivo, intervistato da Laurent Weil nel programma televisivo francese Rencontres de cinema. Con la moglie Amal Alamuddin, sposata a Venezia nel 2014, è in attesa di due gemelli che dovrebbero nascere a giugno.



Il bel George ha poi anche rivelato la reazione alla notizia dei suoi amici, dato che alcuni di loro hanno figli addirittura al college... "All'inizio", confessa, "mi hanno rassicurato, poi tra loro è sceso il silenzio. Allora hanno cominciato a fare il verso di un bambino che piange e siamo tutti scoppiati a ridere".



Clooney, emozionato ma non spaventato dalla sua non giovanissima età, rivela di ispirarsi a Jean-Paul Belmondo, diventato padre a 70 anni: "Per cui mi sento un po' meglio al pensiero che avrò solo 56 anni alla nascita dei miei bambini".