George Clooney, le prime foto degli sposi

13:48 - La prima foto di George Clooney e Amal Alamuddin in abito da sposa. Dopo tanta attesa, è la rivista People a pubblicare sulla sua pagina web la cover che sarà in edicola domani che ritrae la coppia di sposini abbracciati e il taglio della torta. Segue, poche ore dopo, la pubblicazione della cover di Hello! L'attore elegantissimo in abito Giorgio Armani, lei con strascico e velo avvolta in un abito di Oscar De la Renta.

In attesa dell'album fotografico venduto in esclusiva a Vogue America in cambio di un assegno milionario da devolvere alla fondazione benefica pro-Darfur di Clooney, escono i primi scatti rubati. George era già stato immortalato in smoking, ma la vera sorpresa è la bella Amal. Spalle scoperte, pizzi, strascico, velo in testa, capelli sciolti e un bouquet di peonie e rose in mano.