George Clooney, i paparazzi scambiati per ladri

La serata di lavoro è finita con l'arrivo della polizia per per due audaci paparazzi, che si erano appostati nei pressi del ristorante "Il Navedano" di Como per immortalare George Clooney a cena. Pur di portare a casa gli scatti rubati, i fotografi si erano addentrati tra alberi e cespugli, seminando il panico tra i residenti delle ville limitrofe. Il quartiere è molto tranquillo e i loro rumori hanno quindi attirato l'attenzione dei vicini.